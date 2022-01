Jovem dá 40 facadas em homem e filma o crime para divulgar na Web

(Foto:Reprodução: Metrópoles) – No aparelho celular do acusado, a PM encontrou vídeos do ataque, que ele teria enviado para grupos nas redes sociais

Um crime chocou diversas pessoas em Goiânia, no último domingo (9). Um jovem teria esfaqueado 40 vezes um homem, no meio da rua, e gravado o crime para postar nas redes sociais. Toda a situação foi filmada por câmeras de segurança de um comércio.

As imagens mostram o momento que o acusado se aproxima da vítima, que já estava caída no chão e, com faca e celular na mão, começa a desferir as dezenas de facadas. Após o crime, o jovem fugiu do local, mas foi encontrado pela polícia e ainda estava com as roupas e a faca do crime. No celular dele estava o vídeo do crime, que tinha sido enviado para diversos grupos no whatsapp.

“Preciso da sua ajuda. Olha o meu braço aqui, cheio de sangue. Acabei de matar um homem ali que era de um facção rival. Pagou de Nelson para mim, meti a faca nele. Olha minha calça como está, só o sangue. Matei mesmo, amanhã você vai ver a notícia”, diz na gravação.



O homem atacado, que possui 52 anos, foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado para um hospital. O estado de saúde dele era considerado grave.

