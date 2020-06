Operação contra crimes ambientais interdita três garimpos e fecha acampamentos no interior do PA

Materiais apreendidos em operação no Pará — Foto: Ascom/ Semas

Segundo a Semas, total da área embargada na ação é maior que a cidade de Recife.

Três garimpos clandestinos de extração de ouro e três acampamentos improvisados foram interditados neste final de semana, durante a operação ‘Amazônia Viva’, no interior do Pará. De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) nesta segunda-feira (29), 14 flagrantes de crimes ambientais foram registrados. Participaram da ação agentes da Força Estadual de Combate ao Desmatamento e Queimadas.

Segundo a Semas, a soma das áreas desmatadas irregularmente que foram embargadas durante operação chegou a 316km². Ainda de acordo com a Semas, a área é superior a cidade de Recife. O levantamento aponta que, somente na Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu (APA TX), localizada entre os municípios de Altamira e São Félix do Xingu, foram embargados 77km².

Além das interdições dos garimpos, a operação também apreendeu 17 motosserras, nove veículos entre escavadeiras e caminhões e 11 armas de fogo, além de munições.

Com o embargo das terras, a área é proibida de ser utilizada pela produção agropecuária até ser regularizada por órgãos competentes, a fim de possibilitar a regeneração do meio ambiente na área degradada.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...