Mais de 800 munições são encontradas em ônibus no interior do Pará

(Foto:Reprodução) – Um carregamento contendo 860 munições intactas de diversos calibres foi interceptado em um ônibus de uma empresa de transporte de passageiros que faz linha de Goiânia-GO para São Félix do Xingu, no sul do Pará.

A apreensão foi realizada pelo Batalhão Rodoviário da Polícia Militar do Pará na noite da última sexta-feira, 7, na Rodovia PA-279, na Vila Carapanã, a cerca de 50 km da sede de São Félix do Xingu. Ninguém foi preso durante a abordagem.

Segundo a Polícia Rodoviária, o carregamento de munições, que foi encontrado em um dos gavetões do ônibus, teria como destino o município de São Félix do Xingu, onde seria comercializado de forma ilícita, possivelmente favorecendo práticas criminosas na região.

Um representante da empresa responsável pelo ônibus no qual a carga foi apreendida compareceu à unidade de Polícia Civil para prestar depoimento. A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para investigar o caso e assim desvendar a identidade e a localização do emissário e do destinatário da encomenda, para que os mesmos possam ser responsabilizados pela prática ilícita.

(Com informações Romanews e Correio Carajás)

