Suspeitos de envolvimento em homicídio são presos no Pará; um deles usava colete policial

Dois homens foram presos pela polícia em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, em flagrante por porte ilegal de arma e associação criminosa. Segundo a Polícia Civil, os presos são suspeitos de envolvimento em homicídio na região e um deles também deve ser investigado por usar colete balístico semelhante ao usado por policiais. As informações são do g1 PA

