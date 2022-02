Polícia prende suspeito de matar o próprio irmão a facadas no interior do Pará

(Foto:Reprodução) – O fratricida, Paulo Júnior Lima da Cruz, vulgo “Mergulhão”, foi preso, no último domingo (30), suspeito de matar o próprio irmão, Beneziel da Conceição Macedo, a facadas, no interior de uma casa, localizada na Vila Jubim, zona rural de Salvaterra.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 13h30 e se deslocou para a Vila Jubim. Ao chegarem ao local do crime, os policiais encontraram Beneziel Macedo sem vida. Vizinhos deduraram o esconderijo de “Mergulhão”, localizado na Rua 6. Ao se ver cercado, o suspeito se entregou sem resistência.

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado, em flagrante, pelo crime de homicídio. O motivo do assassinato da vítima não foi divulgado. “Mergulha” foi transferido para o Sistema Prisional do Pará. (As informações do /Portal Debate Carajás, com Marajó Notícia)

