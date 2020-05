Detran oferece nova opção para parcelamento de débitos

Parcelamento pode ser feita através de plataforma no site (Foto:DETRAN – PA/Agência Pará)

No período de pandemia do novo coronavírus, o O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) fornece mais um serviço não presencial. Agora, as parcelas de débitos podem ser feitas de forma virtual, no site detran.pa.gov.br.

Atualmente, os interessados já podem parcelar em até duas vezes. Agora, através de plataforma no site, o débito pode ser parcelado em mais vezes. A opção, porém, terá implicação de juros e será feita através do cartão de crédito.

Além da comodidade do cidadão, o Detran informa que a medida faz parte do respeito com as normas de distanciamento social em virtude da covid-19.

Por:Redação Integrada com informações da Agência Pará

