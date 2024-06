Suspeitos de matar subtenente da Polícia Militar são presos em Ananindeua — Foto: Divulgação PCPA

Amigos da vítima informaram que ele estava na reserva e estava trabalhando como segurança em um supermercado para complementar a renda.

Os dois suspeitos de matar a tiros um subtenente da reserva da Polícia Militar do Pará (PMPA) foram presos neste domingo (16), no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém.

A vítima, identificada como Edson Cesar Pereira, foi alvejada na cabeça com cerca de dois tiros. Os criminosos estavam em uma motocicleta e fugiram após o crime.

O crime ocorreu no último sábado (15), em um estabelecimento comercial, na avenida Hélio Gueiros, bairro do 40 Horas.

““Após intensa apuração, descobrimos a identificação dos suspeitos e realizamos buscas pelo executor do crime e pelo comparsa. Um dos suspeitos prestou apoio ao executor, e foi responsável por esconder a motocicleta utilizada no crime e fornecer alimentos enquanto o executor estava escondido”, informou o delegado Allan Cavalcante, titular da DHAP.”

Segundo amigos da vítima, o PM atuou durante anos no 6º Batalhão de Polícia Militar (6°BPM) e atualmente estava trabalhando como segurança em um supermercado para complementar a renda.

Ainda de acordo com o delegado, um dos criminosos foi encontrado em um condomínio localizado na rodovia Mário Covas. Ele já tem antecedentes criminais, pelo crime de roubo.

Os presos foram apresentados na DHAP e encaminhados ao sistema penitenciário, onde estão à disposição da Justiça.

Segundo a PC, a investigação deve continuar para identificar a motivação e se há outros envolvidos no assassinato.

A Polícia Militar emitiu uma nota de pesar ao falecimento do PM e informou que presta apoio aos familiares da vítima. O IML informou que o corpo do policial militar já foi liberado para a família.

