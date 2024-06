Casal realiza casamento em hospital após noiva ser internada com câncer de mama no Pará: ‘realizei esse sonho’

Casal realiza casamento em hospital após noiva ser internada com câncer no Pará — Foto: Rafael Diniz/Ascom HOL

Paciente foi conduzida em um leito com suporte de vida, pelos profissionais da clínica de cuidados paliativos oncológicos.

Um casal de paraenses realizou a cerimônia de casamento em um hospital após a noiva está internada por conta do tratamento paliativo contra um câncer de mama, em Belém, no Pará.

A paciente foi conduzida ao altar em um leito com suporte de vida e ao lado de profissionais do hospital oncológico.

“Sempre quis casar na presença de Deus e realizei esse sonho”, contou a paciente que está internada desde maio de 2023.

Gracilene Pantoja, de 50 anos e Fernando Martins, de 56 anos, celebraram a união na última sexta-feira (14) e a festa ainda contou com a presença de amigos e familiares.

Como tudo começou

Há dois anos, Gracilene foi diagnosticada com câncer de mama. Desde então encontra na fé a força necessária para lidar com o enfrentamento da doença.

“Deus tem sido o meu porto seguro, assim como o Fernando, minhas filhas e todas as pessoas que estão envolvidas no meu tratamento. São eles que elevam o meu astral e me dão segurança para continuar essa jornada. Eu só tenho a agradecer a Deus por isso”, afirmou a paciente.

O casal se conheceu nos anos 2000 por meio da irmã de Fernando, melhor amiga e atual cunhada de Gracilene, que convidou ambos para um passeio de barco.

“Eu estava solteira e sempre sonhei em encontrar alguém especial. Então, eu sempre dizia que algumas pessoas não sabem agarrar a sorte que tem e se eu ficasse com ele, seria diferente porque iria ensiná-lo a gostar de mim e me amar do jeito que eu sou”, contou.

Segundo a noiva, na época não imaginava se envolver em um relacionamento sério, mas o futuro já havia reservado algo especial para os dois. O casal está junto têm 23 anos e são pais de duas meninas

Fernando e Gracilene planejavam o matrimônio, mas o quadro de saúde da noiva impediu que se concretizasse da forma como haviam imaginado.

Recentemente, no último dia 12, Dia dos Namorados, Fernando decidiu pedi-la em casamento, ainda no leito hospitalar para confirmar a importância do relacionamento.

“É uma esposa excelente, muito protetora e dedicada. Infelizmente, está passando por esse processo, mas a vida inteira cuidou de mim e das filhas com todo cuidado que uma matriarca poderia ter. Agora, é o nosso momento de retribuir o que ela já fez por nós. Sempre digo a ela para não perder as forças e nunca desistir, pois nunca desistiremos dela”, garantiu Fernando.

Hospital casamenteiro

Este slideshow necessita de JavaScript.

Histórias de amor e cerimônias não tradicionais marcam o Hospital Ophir Loyola. Ao todo, sete casamentos foram realizados na unidade de saúde.

Todas evidenciaram que o sentimento genuíno prevalece na saúde e, principalmente, na doença. Os noivos sempre contam com apoio da equipe do HOL e voluntários, que se mobilizaram para conseguir alianças, trajes, buquê, maquiagem, cerimonial, fotolivro e decoração do auditório.

“Durante toda a cerimônia, ela ficou tranquila e sorrindo. Atuamos em uma área complexa da medicina, contudo não amenizamos somente os sintomas físicos, mas proporcionamos intervenções psicológicas, sociais e espirituais. Por isso, quando soubemos que o casal buscava oficializar a relação, acionamos as nossas equipes com o intuito de valorizar a autonomia da nossa paciente e respeitar seus valores e prioridades”, destacou a enfermeira Margarida Carvalho.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/06/2024/09:18:38

