Suspeitos de se passar por advogados para aplicar golpes contra idosos são presos no Pará

Todos foram encaminhados à Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) e estão à disposição da Justiça. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Conforme apontou as apurações sobre o caso, com a posse dos documentos e informações pessoais das vítimas, os criminosos realizavam diversos empréstimos consignados não autorizados, além de desvios indevidos na aposentadoria dos idosos.

A partir do contato, eles convenciam as vítimas a fornecerem documentos, cartões bancários e até mesmo senhas.

De acordo com a PC, no último mês de setembro, cerca de oito pessoas, entre elas cinco idosos, procuraram a delegacia para denunciar crimes praticados pelos criminosos.

Integrantes de um grupo de estelionatários, investigados por aplicar golpes em idosos, foram presos na quinta-feira (20), nos municípios de Ananindeua, na Grande Belém; e em Abaetetuba, no nordeste do Pará.

Integrantes de grupo estelionatário são presos em dois municípios do Pará — Foto: Ascom PCPA

