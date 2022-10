Após ter carro roubado e ser baleado, motorista de aplicativo se finge de morto para se salvar em Marabá

(Foto:Reprodução) – Polícia suspeita que criminosos sejam os mesmos que têm cometido outros roubos na região sudeste e procura por suspeitos.

A Polícia Civil investiga um assalto contra um motorista de aplicativo em Marabá, no sudeste do Pará. A vítima relatou à polícia que após levar um tiro na perna, se fingiu de morto para se salvar e não levar mais tiros. Até esta sexta-feira (21), a Polícia Civil procurava por suspeitos.

O assalto ocorreu enquanto o motorista levava três pessoas em uma corrida, na terça-feira (18). Eles teriam anunciado o assalto e em determinado trecho do trajeto, atiraram na perna do motorista, fora do carro.

Ao ouvir um dos criminosos falando ao comparsa para atirar de novo, a vítima teria se fingido de morta para não ser assassinada, confirmou a polícia à reportagem. O trio fugiu com o carro da vítima, que depois foi socorrida e levada ao hospital.

A suspeita da Polícia Civil é que os envolvidos no assalto sejam os mesmos criminosos que têm cometido outros roubos e assaltos na região. (Com informações do g1 Pará e Tv Liberal).

