Polícia apreende mais de R$ 5 milhões em drogas escondidas em caminhão

(Foto: Reprodução/ PMRV) – A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) apreendeu mais de R$ 5 milhões em drogas durante patrulhamento no km 32, da MG-255, em Frutal, no Triângulo Mineiro, nessa quinta-feira (20).

De acordo com a polícia, a droga estava escondida em um caminhão carregado de gesso acartonado.

Cinco toneladas e 640 quilos de maconha foram encontradas em compartimentos secretos dentro dos paletes de gesso.

Segundo o motorista, a droga saiu da cidade de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, com destino a Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

O condutor do caminhão, de 40 anos, foi preso e levado para a delegacia de Frutal.

A polícia calcula que a apreensão tenha causado um prejuízo de mais de R$ 5 milhões ao tráfico de drogas. (Com informações Correio Braziliense).

Jornal Folha do Progresso em 21/10/2022/16:01:36

