Foragido da Justiça que furtou 48 armas em Novo Progresso é preso no Mato Grosso

Foragido no Pará por tráfico é preso em Sinop (MT) usando documentos falsos; armas apreendidas – (Foto: Divulgação Polícia)

“Foragido, utilizava documentação falsa, era uma pessoa extremamente perigosa, hoje tirada de circulação e apresentada à justiça.”

Em mais um desdobramento da Operação Saldo Devedor, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), com apoio da Polícia Civil de Mato Grosso, prendeu, na manhã desta quarta-feira (4), Jackson da Conceição Silva, conhecido em um grupo criminoso como “Mini Crime”. A prisão foi cumprida em Sinop, Mato Grosso, por volta das 5h50, e ocorreu após meses de investigações intensivas e troca de informações com a delegacia do distrito de Castelo de Sonhos.

Investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, em apoio à Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará (FICCO), prenderam, hoje, um homem, de 24 anos, acusado de envolvimento no crime organizado e de controlar o tráfico de drogas, no Pará. Conforme o delegado Victor Hugo, o acusado estava em Sinop há cerca de 3 anos, e foi localizado no bairro Villa Verde. Foram apreendidas armas de fogo e munições calibre 12 e 9 milímetros, também roupas camufladas, capa de colete e porção de drogas.

“Esse suspeito controlava o tráfico de drogas especificamente na região sul, cidades de Castelo dos Sonhos e Novo Progresso. Hoje, tirado de circulação, ele usou documento falso com os policiais, sabia que estava sendo procurado lá”.

Ainda segundo o delegado, o suspeito é autor de um furto de armas de fogo, em 2021, no município de Castelo dos Sonhos. “Foram diversas armas furtadas, tinha esse mandado em aberto, utilizava documentação falsa, era uma pessoa extremamente perigosa aqui em Sinop, hoje tirada de circulação e apresentada à justiça.”

O mandado de prisão preventiva, com validade até 28 de novembro de 2044, foi expedido pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém no último dia 28 de novembro, após a FICCO reunir provas que confirmaram a atuação de Jackson como responsável pela disciplina final dos fornecedores de drogas no município de Novo Progresso, no Pará.

Além de sua função dentro da facção criminosa, Jackson também é um dos responsáveis pelo furto de 48 armas de fogo tipo 9mm de uma loja de venda de armas do município de Novo Progresso, em 2021. Ele tinha um mandado de prisão em aberto relacionado a esse crime. As investigações indicaram ainda que o criminoso havia fugido para Sinop-MT, onde estava vivendo sob nome falso.

Com base nas informações levantadas pela FICCO, a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (DERF) de Sinop, sob a coordenação da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC-MT), localizou e prendeu o acusado. Jackson foi preso pelos seguintes crimes: organização criminosa, furto qualificado, posse de arma restrita, tráfico de drogas, uso de documento falso.

