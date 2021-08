Suspeitos de usar uniforme da “Equatorial Pará” para cometer furtos são presos no Pará

Quatro são presos por furtos em Vitória do Xingu, no Pará. — Foto: Reprodução / Polícia Civil

Segundo denúncia, uma das empresas que prestavam serviços estaria trocando medidores regulares de energia por equipamentos fraudados.

Dois suspeitos de furtar e fraudar medidores regulares de energia foram presos em flagrante pela Polícia Civil em Belém. Os criminosos usavam uniformes da concessionária de energia elétrica para cometer os crimes.

A operação foi na última sexta (27), pela Delegacia de Ordem Social, com apoio do Núcleo de Inteligência da Policial (NIP). O caso é registrado como furto simples e receptação dolosa.

Segundo denúncia da concessionária, uma das empresas que prestavam serviços estaria trocando os medidores regulares de energia por outros equipamentos fraudados.

O crime fazia com que comércios e empresas em Abaetetuba pagassem muito menos de energia elétrica do que realmente consumiam, de acordo com a empresa. As investigações policiais apontam que a concessionária estaria tendo prejuízo há cerca de um ano.

No endereço de um dos envolvidos, no bairro do Tapanã, os policiais encontraram vários materiais e objetos usados no crime.

A PC informou que ainda serão realizadas fiscalizações nas unidades consumidoras, onde houve fraude, e os mesmos devem responder por furto de energia, além de serem cobrados os valores corretos não pagos pelas unidades anteriormente.

Os investigados foram encaminhados à unidade policial. A Polícia Civil disse que segue com diligências para identificar outras pessoas e funcionários envolvidos.

Em nota, a Equatorial Pará disse que “está acompanhando as investigações do caso junto às autoridades policiais”.

