Susto no velório: Família descobre troca de corpos ao abrir caixão

Familiares tiveram uma surpresa nada agradável ao iniciar o velório de Raimunda da Silva, na manhã desta terça-feira (17.05), em Santa Cruz do Xingu (1.080 Km de Cuiabá). Ao abrir o caixão, os parentes se depararam com o corpo de uma outra mulher.

Raimunda tinha 59 anos e morreu no Hospital Geral, em Cuiabá, no dia 15 de maio. Segundo a família, a funerária não tinha permitido que o processo de preparação do corpo fosse acompanhado, alegando que isso “não seria necessário”.

O corpo de Raimunda deveria ser entregue em Santa Cruz do Xingu, mas foi parar em Pontes e Lacerda, uma distância de 1.320 quilômetros entre as duas cidades.

Em nota à imprensa, o Hospital Geral informou que a retirada de corpos de pacientes é feita com a identificação por etiquetas e que o erro na identificação foi da funerária, que deveria ter conferido a identidade do cadáver, antes da retirada.

A funerária, por sua vez, rebateu e disse que o erro foi do hospital, que teria trocado os corpos antes de realizar a entrega.

Por causa da distância entre as cidades, não há um prazo para que o corpo de Raimunda seja devolvido à família.(As informações são do Reporter MT)

Jornal Folha do Progresso em 18/05/2022/

