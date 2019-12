Cadernos de questões do Encceja 2019 estão disponíveis na página do Inep

A edição atual registrou um número recorde de inscritos

Os cadernos de prova do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja 2019) estão disponíveis aos candidatos para consulta no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pela aplicação do exame.

Para os participantes que fizeram o exame do ensino fundamental os cadernos disponíveis são das áreas de ciências naturais, história e geografia, matemática, língua portuguesa, língua estrangeira, artes e educação física.

Já para o ensino médio, os cadernos liberados na internet são de ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas, matemática e linguagens.

Obtendo a pontuação mínima no Encceja do ensino médio, garantindo, portanto, a certificação, o aluno está apto a realizar matrícula em cursos de graduação.

Sobre o Encceja

O Encceja é uma avaliação desenvolvida pelo Ministério da Educação (MEC) com o intuito de avaliar competências, habilidades e saberes de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio na idade apropriada.

Na edição atual (2019), o exame teve recorde de inscritos, totalizando 1.185.945 participantes, número que representa um aumento de 45% em relação à edição do ano passado.

Além dos cadernos de questões, o resultado do exame dessa edição também já pode ser acessado no site do Inep. A pontuação está disponível desde o dia 6 de dezembro.

*Com informações do Inep

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

