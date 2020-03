Tapajós surpreende, massacra o Bragantino e deixa a zona de rebaixamento

Partida foi a estreia de Cacaio como treinador do Tubarão da Pérola do Caeté

O fator ‘inesperado’ apareceu de forma marcante no duelo entre Tapajós e Bragantino, no Colosso, em Santarém. O Boto mocorongo conseguiu vencer com direito à goleada por 4 a 0 e saiu da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Tubarão, que estreava o treinador Cacaio, ingressou pela primeira vez a zona de queda da competição.

O placar foi inaugurado ainda aos 26 minutos do primeiro tempo, em penalidade convertida por Ricardo Maranhão. Três minutos depois, Luiz Felipe conseguiu ampliar para os alviverdes. No segundo tempo, Caeté ampliou para os donos da casa e Ricardo Maranhão fechou o placar já aos 46 minutos finais.

Na próxima rodada, o Bragantino voltará a campo visitando o Carajás, no Mamazão, em Outeiro, às 10h do domingo (15). Mais tarde, no mesmo dia, o Tapajós receberá o Itupiranga, às 17h, no Colosso do Tapajós.

Por:ORM/Carlos Fellip

08.03.20 21h05

