Pará vence Rio Grande do Sul e conquista título brasileiro de vôlei masculino

O Pará chegou à primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Seleções (CBS) e conquistou o título de campeão na categoria sub-19, entre os homens. O destaque da taça da Seleção Paraense foi a campanha invicta. O jogo ocorreu no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CBV), em Saquarema (RJ).

Na decisão do título, a equipe paraense enfrentou o poderoso time do Rio Grande do Sul e, num jogo extremamente equilibrado, marcou 3 sets a 2, com parciais de 25/19, 25/20, 26/28, 30/32 e 20/18.

A equipe paraense tem como técnicos os professores Beto Solheiro e Zeca Sodré. A campanha paraense até o titulo, foi:

Goiás 0 x 3 Pará [20/25, 12/25 e 19/25]

Mato Grosso 0 x 3 Pará [20/25, 16/25 e 15/25]

Pará 2 x 1 Maranhão [25/19, 22/25 e 25/19]

Pará 3 x 0 Bahia, às 8h (25/14, 25/22 e 25/19)

Semifinal

Pará 3 x 1 Amazonas [25/13, 25/11, 22/25 e 25/17]

Final

Pará 3 x 2 Rio Grande do Sul, [25/19, 25/20, 26/28, 30/32 e 20/18]

por:ORM /Braz Chucre

08.03.20 14h32

