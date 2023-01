Tapajós vai lançar projeto de escolinhas inédito na região oeste do Pará

Lançamento oficial será no domingo (29). Futebol Formando Cidadão vai funcionar em 24 cidades, com aulas e materiais gratuitos para crianças e adolescentes de 11 a 15 anos

Utilizar o futebol como ferramenta de transformação social para crianças e adolescentes de todo o estado do Pará. Este é o principal objetivo do projeto “Futebol Formando Cidadão”, uma iniciativa do Tapajós Futebol Clube, equipe que disputa a primeira divisão estadual, em parceria com a Associação de Ligas Desportivas do Estado do Pará (Alidesp) e o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), que dará o pontapé inicial no próximo domingo (29), quando ocorre o lançamento oficial das escolinhas na região oeste paraense.

Ao todo, 24 cidades do Pará receberão 25 escolinhas, já que a capital Belém terá duas sedes do projeto. Neste primeiro momento, em Santarém, serão lançadas as escolinhas de nove municípios do oeste – Alenquer, Altamira, Curuá, Itaituba, Óbidos, Prainha, Rurópolis, Santarém e Trairão. O evento será realizado na sede da Associação Atlética Banco do Brasil, a partir das 10 horas da manhã.