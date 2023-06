Tapete da casa de mulher encontrada morta no próprio carro é localizado queimado com documento do marido às margens da BR-116 no PR

Franciele Gusso Rigoni, de 36 anos, foi encontrada morta na noite de quarta-feira (31). Marido é o principal suspeito pelo crime e foi preso temporariamente. Defesa afirmou que acredita que o homem é inocente.

O tapete que ficava na casa de Franciele Gusso Rigoni, de 36 anos, encontrada morta dentro o próprio carro em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi encontrado, na manhã deste sábado (3), pela equipe da Polícia Civil queimado em meio da mata, às margens da BR-116, no Contorno Leste, segundo a polícia.

O principal suspeito pelo crime é o marido dela, o empresário Adair José Lago, de 40 anos. O homem foi preso temporariamente nesta sexta-feira (2). A prisão ocorreu no cemitério, logo após o enterro da vítima. A defesa do suspeito afirmou que acredita que ele é inocente e que logo poderão comprovar a versão dele. Além disso, ressaltou que estão à disposição da Justiça para colaborar com as investigações. De acordo com o delegado Igor Felipe Moura, peritos percorreram o mesmo trajeto feito pelo suspeito. O tapete foi encontrado parcialmente em uma área de mata na região de Quatro Barras. “Esse tapete é mais um indício importante. Ele foi encontrado a partir do estudo do veículo que foi utilizado na cena do crime. A partir do sistema de geolocalização a equipe de investigação fez um estudo da rota e dos locais de parada. Fazendo a varredura nesses locais foi encontrado o material”, disse. Além do tapete, documentos pessoais e um cartão de crédito de Adair foi encontrado jogado com o objeto. Policiais isolaram o local para realizar o serviço da perícia. Ainda de acordo com o delegado, o objeto foi descartado para que o suspeito se livrasse das provas do ato cometido. “Possivelmente para tentar tirar a autoria dele [crime]. Ele fez isso como dispensa de uma prova. Poderia haver vestígios de sangue”, completou. Moura acredita que a motivação seria uma desavença familiar ou devido ao seguro do casal, em torno de R$ 1 milhão. Como ocorreu Conforme a polícia, o corpo foi localizado após uma equipe ser acionada para verificar uma denúncia feita pelo marido da vítima. Ele acionou as autoridades e disse que viu, por meio de um localizador, que o carro de Franciele estava parado em uma rua em Colombo. Polícia encontrou manchas de sangue na residência do casal De acordo com o delegado Herculano Augusto de Abreu, a polícia foi até a residência do casal, em Pinhais, e com uso de uma luz especial encontrou manchas de sangue em uma porta, no chão e em uma cortina. De acordo com Abreu, os pontos com sangue foram lavados. A partir de fotos da casa tiradas por uma familiar da vítima, a polícia notou a ausência de um tapete na sala da residência. O suspeito afirmou à polícia que o objeto foi retirado para ser levado a uma lavanderia. Entretanto, a polícia foi até o estabelecimento e não encontrou o tapete. Vídeo mostra suspeito dirigindo carro com corpo da mulher Imagens de câmeras de segurança registraram Adair José Lago dirigindo o carro onde Franciele Gusso Rigoni foi encontrada morta em Colombo. Veja o vídeo AQUI. De acordo com o delegado Herculano Augusto de Abreu, ela estava na mesma posição onde o corpo foi localizado. “Nós temos uma imagem dele dirigindo o carro, a mulher dele ao lado, na exata posição de como foi encontrado o corpo”, disse. Polícia acredita que mulher morreu 10 horas antes de ser encontrada Franciele, 36 anos, foi encontrada morta dentro de carro em Colombo — Foto: Reprodução O delegado afirmou também que a mulher pode ter sido morta pelo menos 10 horas antes de ser encontrada. Conforme Abreu, a hipótese foi levantada pela condição do corpo no momento em que foi encontrado. Marido acionou as autoridades O Boletim de Ocorrência (B.O.) informa que o Adair José Lago foi quem acionou as autoridades policiais. “A viatura foi acionada via rádio pela base ROTAM o qual informaram que o senhor Adair fez o primeiro contato pessoalmente com na base, informando que ele passou pelo local mais não quis parar para verificar o carro, pois sua esposa já tinha sido vítima de sequestro uma vez, sendo assim, decidiu ir diretamente ao posto policial mais próximo. A base ROTAM informou também que o marido da vítima estava em deslocamento para o local da ocorrência”. Ainda conforme o B.O., a irmã de Franciele também chegou ao local onde estava o corpo. Ela ficou abalada e precisou ser contida por familiares.

Fonte: Por g1 PR e RPC e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/06/2023/08:01:19

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...