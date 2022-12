Tarcísio diz que nunca foi ‘bolsonarista raiz’ e cobra Bolsonaro

(Foto:Reprodução) – O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira (5) que nunca foi um “bolsonarista raiz”.

Eleito ao governo paulista com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), ele foi ministro da Infraestrutura de 2019 a março de 2022.

“Eu nunca fui bolsonarista raiz. Comungo das ideias econômicas, principalmente, desse governo Bolsonaro. A valorização da livre iniciativa, os estímulos ao empreendedorismo, a busca do capital privado, a visão liberal. Sou cristão, contra aborto, contra liberação de drogas, mas não vou entrar em guerra ideológica e cultural”, disse, em entrevista à CNN Brasil.

Tarcísio também disse que há a necessidade de “pacificar” o país. Ele citou o episódio em que foi criticado por bolsonaristas por ter se sentado ao lado do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), em um evento em São Paulo.

Tarcísio relata que o fato ocorreu em um jantar com ministros de Tribunais Superiores, como STF, STJ, TSE e TCU, em que na divisão das mesas, foi posicionado ao lado de Barroso.

“Queriam que eu me levantasse e saísse? Sou governador eleito de São Paulo. Vou conversar com ministros do STF. […] E Barroso é um ministro preparadíssimo, razoável. Sempre que eu, na condição de ministro, precisei dele, ele ajudou o ministério. Sempre votou a favor das nossas demandas. Mas os caras me esculhambaram”, declarou.

Críticas a Bolsonaro

Na mesma entrevista, Tarcísio de Freitas comentou a postura de Jair Bolsonaro desde que perdeu a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O presidente pouco tem ido ao Palácio do Planalto e na maior parte do tempo, se mantido recluso no Palácio da Alvorada.

“Tenho muita gratidão pelo presidente e temos conversado quando vou a Brasília. Tenho falado muito da necessidade de ele sair do casulo, de se posicionar como liderança de centro-direita, de atuar na sucessão da mesa e fazer uma oposição responsável e ser voz crítica, por exemplo, da maneira como a PEC [da Transição] foi apresentada”. (Com informações do | O TEMPO Levy Guimarães).

Jornal Folha do Progresso em 06/12/2022/09:24:04

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...