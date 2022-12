PM recebe 134 novas viaturas no Pará

Viaturas novas serão utilizadas em Belém e no interior do Pará (Foto: Marco Santos / Ag. Pará)

Instituição se fortalece com novos agentes e veículos para o enfrentamento do crime

Em cerimônia presidida pelo governador Helder Barbalho no Portal da Amazônia, nesta segunda-feira (5) pela manhã, a Polícia Militar do Pará recebeu 134 novos veículos que serão distribuídos para a Região Metropolitana e municípios do interior. Os veículos serão utilizados no enfrentamento estratégico da criminalidade no Estado.

“É fundamental destacar que estas viaturas chegam a partir do incremento do nosso efetivo de policiais militares, o que amplia a presença do nosso efetivo nas ruas, e consequentemente, novas viaturas necessárias para que possamos fazer as rondas nos bairros da Região Metropolitana e também nos municípios do interior do Estado”, reforçou o governador Helder Barbalho.

Em entrevista à imprensa, representantes das forças de segurança do Pará falaram dos resultados da operação após roubos a agências em Garrafão do Norte.

Dois dos presos são parentes do megatraficante Dote

Garrafão do Norte: Parentes do megatraficante paraense Dote estão entre os presos

Desde o último dia 30, uma força tarefa envolvendo mais de 130 agentes de segurança realiza diligências para localizar os suspeitos, além de perícias e destruição de explosivos (Alex Ribeiro/Agência Pará)

Garrafão do Norte: Suspeitos de assaltos a banco são transferidos para Belém

Operação ‘Festas Seguras’ começa nesta sexta, 2 de dezembro de 2022, e vai até dia 9 de janeiro de 2023.

Ocorrências por roubo diminuem 20% este ano no Pará, diz Segup

Segurança

O foco é intensificar o trabalho de redução da criminalidade no Pará. “Comparando todos os estados do Brasil, de maneira continuada, de 2019 a 2022, nós somos o estado do Brasil que mais reduz crimes violentos letais intencionais, mas nós sabemos que ainda tem muita coisa para ser feita.

Ainda precisamos, cada vez mais, com inteligência, com infraestrutura, com ampliação do efetivo, com mais equipamentos, equipamentos de qualidade e treinamento, para que, juntando a qualidade do nosso efetivo, tecnologia, infraestrutura e projetos sociais, nós possamos garantir que o Estado do Pará consiga cada vez mais reduzir a criminalidade, garantindo mais cidadania para a nossa população”, completou o governador do Estado.

Para o comandante geral da PMPA, coronel Dilson Júnior, a entrega de novas viaturas fortalece a instituição na função de garantir a segurança pública nas cidades paraeneses.

“Formamos mais de 2,7 mil novos agentes em setembro e agora, com a chegada das viaturas, vamos aumentar o efetivo nas ruas, principalmente na região metropolitana, onde temos mais de 2,5 milhões de pessoas. É importante ressaltar também que ano a ano, estamos reduzindo a criminalidade no Pará”, finalizou. (Com informações do O liberal).

Jornal Folha do Progresso em 06/12/2022/09:36:18

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...