Vídeo mostra incêndio no Pantanal durante festa de São João em Corumbá (MS) e gera críticas de internautas

(Foto: Reprodução)- As celebrações do Arraial do Banho de São João em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, ocorrem neste ano em um momento em que o Pantanal enfrenta um incêndio de grandes proporções há semanas. Vídeo publicado por uma moradora da cidade nas redes sociais mostra uma vasta trilha de fogo a poucos quilômetros das celebrações, que começaram na sexta-feira e se encerram neste domingo, na orla do Porto Geral.

As imagens do fogo consumindo a vegetação enquanto as pessoas se divertem na festa, que é considerada patrimônio cultural imaterial do Brasil, provocaram críticas nas redes sociais. Nos perfis da Prefeitura de Corumbá, diversos internautas reclamaram pela opção de manter a celebração a despeito da situação no Pantanal.

“A fogueira acessa faz horas no Pantanal”, ironizou uma usuária do Instagram. “O São João é uma festa maravilhosa da nossa cultura. Mas manter a festa no estado em que a cidade está, cheia de fuligem e fumaça, olhando alguns metros dali uma cortina imensa de fogo, como se nada tivesse acontecendo?! Não dá pra acreditar!”, publicou outra.

Os moradores de Corumbá têm convivido com a fumaça provocada pelas queimadas desde o fim do mês passado. A cidade está há 72 dias sem chuvas, segundo o governo estadual. Conforme mostrou o GLOBO, o número de focos de incêndio nesse período que antecede o auge da temporada de fogo no Pantanal aumentou quase 1000% neste ano.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), os focos de calor detectados no bioma até o dia 10 de junho se multiplicaram por mais de dez, saltando de 133, durante o mesmo recorte do ano passado, para 1.388 em 2024. A última vez que o Pantanal teve um início de temporada seca tão incendiário foi no ano que acabou sendo o pior de sua história, em 2020.

O governo do Mato Grosso do Sul solicitou apoio do governo federal para combater os incêndios florestais no Pantanal. O Exército irá disponibilizar quatro aeronaves de grande porte, e há também a sinalização de que 50 agentes da Força Nacional serão enviados ao estado para realizar ações por terra. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) também cederá três aeronaves para os trabalhos de combate ao fogo.

Início de estação seca tem alta de 1000% em fogo no Pantanal

Incêndio já destruiu mais de 1,5 mil hectares de vegetação nativa da Serra do Amolar, local considerado um santuário de biodiversidade no Pantanal.

