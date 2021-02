“Tati Zaqui” aposta em look revelador para novo videoclipe: “Braba demais”

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No registro, a funkeira dá um show de boa forma ao escolher um visual bem ousado, apostando em detalhes de transparência e impressionando os fãs com muito brilho. “Quem manda aqui sou eu”, disse na legenda, fazendo referência ao novo hit.

Tati Zaqui está há poucos dias do lançamento de seu novo clipe “Mandou Descer” e nesta terça-feira (23), a funkeira mostrou mais um dos looks para a produção.

