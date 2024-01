Taxista praticam ato de vandalismo em Santarém:Vídeo

TAXISTAS ARRANCAM PLACA DE ZONA AZUL QUE AINDA NEM ESTÁ EM ATIVIDADE, EM SANTARÉM; VANDALISMO FOI GRAVADO

Taxistas arrancaram uma das dezenas de placas instaladas recentemente em vários pontos da cidade, para futura implantação da zona azul. Na prática, quem estacionar nas vagas delimitadas terá que pagar um valor pré estabelecido.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que os taxistas praticam o ato de vandalismo, que é um crime previsto no código penal brasileiro, e que pode resultar em detenção de um a 6 meses, além de multa. Se o caso for registrado, a Polícia Civil deve utilizar o vídeo para identificar os envolvidos.

CLIQUE AQUI E ASSISTA NO YOUTUBE

Assista ao vídeo

TAXISTAS ARRANCAM PLACA DE ZONA AZUL QUE AINDA NEM ESTÁ EM ATIVIDADE, EM SANTARÉM; VANDALISMO FOI GRAVADO;ASSISTA E LEIA MAIS>https://t.co/5PFTNQAZRl pic.twitter.com/L2CYDrvW45 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 5, 2024

✅Fonte: Da Redação, Israel Mendes/ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/01/2024/07:27:11

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...