Em busca de ‘tesouro revelado’, idoso cava buraco de 40 metros dentro de casa, escorrega e morre em MG

João Pimenta da Silva, de 71 anos, iniciou as buscas após sonhar com ouro embaixo de casa. A escavação foi feita na área de serviço.

Uma história de “caça ao tesouro” acabou em morte na cidade de Ipatinga, no Vale do Rio Doce, na noite dessa quinta-feira (4). Um idoso, de 71 anos, não resistiu aos ferimentos ao cair de um buraco de 40 metros de profundidade.

A escavação na área de serviço da casa da vítima, no bairro Betânia, começou depois que João Pimenta da Silva teve um sonho, uma revelação de que haveria ouro debaixo da casa dele.

Depois disso, ele iniciou a jornada cavando um círculo no chão de aproximadamente 90 centímetros de diâmetro e 40 metros de profundidade.

A informação da busca pelo tesouro foi repassada ao Corpo de Bombeiros por testemunhas.

Ao sair do buraco, João se desequilibrou em uma estrutura de madeira na parte de cima da escavação.

Os bombeiros informaram que o idoso foi retirado sem vida com politraumatismo, fraturas expostas nas duas pernas, fratura no quadril, laceração do abdômen e tronco e traumatismo craniano grave.

Fonte: G1 MG e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/01/2024/11:32:31

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...