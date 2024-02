Técnico da Série C é o favorito para comandar o Corinthians

Márcio Zanardi, técnico do São Bernardo, da Série C do Brasileirão pode assumir o Corinthians após a saída de Mano Menezes.

Márcio Zanardi, técnico do São Bernardo e principal candidato para substituir Mano Menezes no Corinthians, não pode comandar o clube do Parque São Jorge no Campeonato Paulista caso seja oficializado.

O regulamento do Paulista veda que técnicos comandem duas equipes na mesma edição. A proibição é detalhada no inciso 3º do artigo 26 do documento oficial.

Zanardi esteve à frente do São Bernardo nos cinco jogos do Estadual. O time da região metropolitana tem mais que o dobro de pontos do Corinthians na edição —são oito, contra três do Alvinegro.

É vedada ao clube a contratação de treinadores que já tenham atuado por outro clube no Campeonato Paulista de Futebol Profissional da Primeira Divisão – Paulistão Sicredi da temporada de 2024. Inciso 3º do artigo 26 do regulamento específico do Paulistão.

O treinador do São Bernardo é o favorito para assumir o Corinthians. O colunista Samir Carvalho apurou que a diretoria corintiana já se reuniu com Zanardi, no Parque São Jorge, antes mesmo da demissão formal de Mano Menezes.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/02/2024/17:18:44

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...