Flamengo tem seis atletas com Covid-19 antes de jogo da Libertadores

O Flamengo não informou o nome dos jogadores com teste positivo, mas disse que todos estão assintomáticos, em isolamento na concentração e assistidos pelo departamento médico do clube.

Sem jogo do Campeonato Brasileiro neste fim de semana, já que a sua partida da 11ª rodada, contra o Goiás, foi adiada, o elenco permaneceu no país se preparando para o duelo contra o Barcelona.

O jogo está marcado para as 19h15 de terça-feira (22) e se tornou ainda mais importante para o time do técnico espanhol Domènec Torrent após a goleada de 5 a 0 sofrida para o Independiente del Valle na última quinta (17), também no Equador.

