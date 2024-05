Madonna fez doação às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, afirma colunista

Cantora esteve no Brasil no último fim de semana para se apresentar no Rio de Janeiro (Foto/Reprodução/Instagram: @madonna)

Segundo fontes de Erlan Bastos, a cantora pop decidiu manter a doação milionária ao estado em segredo.

A cantora Madonna esteve no Brasil para o show em Copacabana (RJ) e, antes de deixar o país, teria feito uma doação de R$ 10 milhões ao Rio Grande do Sul, estado afetado pelas inundações que começaram na semana passada. Segundo o colunista Erlan Bastos, a artista pop havia decidido manter em segredo a doação milionária às vítimas.

Madonna reuniu mais de R$ 1,6 milhão de pessoas na praia de Copacabana no último sábado (4) para encerrar a turnê “The Celebration”. O evento foi criticado por muitas pessoas por ter sido realizado em meio à tragédia que assola os gaúchos. O show, custeado por empresas privadas, entre elas o banco Itaú e a marca de cervejas Heineken, custou aproximadamente R$ 60 milhões de reais. Conforme divulgado pelo colunista, uma parte do valor foi doado pela norte-americana para ajudar às pessoas do Rio Grande do Sul.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/05/2024/18:53:24

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...