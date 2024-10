Tecnologia do projeto 500 no cultivo de cacau alcança 200 arrobas por hectare em menos de 3 anos

(Foto: Reprodução) – Uma nova tecnologia de produção de cacau tem surpreendido com resultados expressivos, alcançando 200 arrobas por hectare em menos de três anos.

Esse avanço faz parte do projeto Cacau 500, que utiliza um pacote tecnológico inovador, demonstrando eficácia em novos modelos de produção, especialmente com a aplicação de clones de alta produtividade.

Resultados Expressivos na Fazenda Iguatemi

Os resultados notáveis foram registrados na Fazenda Iguatemi, localizada no município de Coaraci, na Bahia, de propriedade do fazendeiro Adriano Novitsky. A área total implantada na propriedade compreende 32 hectares de plantio avançado, seguindo as diretrizes do projeto. A tecnologia aplicada está revolucionando a produção de cacau, trazendo mais eficácia e produtividade para o setor. @fazenda_iguatemi

Projeto Cacau 500 e a Inovação na Produção

O projeto Cacau 500 foi idealizado pelo Engenheiro Agrônomo Ivan Costa, que também é realiza atividade de consultoria, através da Consulmat. O objetivo do projeto é aumentar a produtividade dos cacaueiros por meio da implementação de práticas e tecnologias avançadas, incluindo a utilização de clones selecionados por suas características superiores de rendimento e resistência.

Com o uso dessas técnicas, a Fazenda Iguatemi conseguiu resultados impressionantes em um curto período de tempo, destacando o potencial das novas abordagens para transformar a realidade do cultivo de cacau no Brasil.

Implicações para o Futuro do Cacau

A produtividade de 200 arrobas por hectare em menos de três anos demonstra que o uso de tecnologias avançadas pode ser um caminho viável para revitalizar a produção de cacau. A experiência da Fazenda Iguatemi mostra que, com acompanhamento técnico especializado e a aplicação da tecnologia bem definidos, é possível alcançar níveis de produtividade significativamente mais altos do que os cultivos tradicionais.

O sucesso do projeto Cacau 500 pode incentivar outros produtores a adotarem essas práticas inovadoras, contribuindo para aumentar a competitividade do cacau brasileiro no mercado global. Além disso, a melhoria da produtividade pode gerar mais renda para os agricultores, promovendo o desenvolvimento econômico das regiões produtoras e garantindo a sustentabilidade da cultura do cacau.

Este avanço na Fazenda Iguatemi é um exemplo do que o setor agrícola brasileiro pode alcançar quando investe em tecnologia e inovação, destacando o papel fundamental do conhecimento científico e técnico no desenvolvimento de práticas agrícolas modernas e eficientes.

Fonte: mercadodocacau e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/2024/15:26:19

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...