Tecnologia forense avança no combate ao comércio ilegal de ouro na Amazônia brasileira

Rastreamento de ouro (Foto: Reuters) | Investigadores utilizam tecnologia de ponta para rastrear origem do ouro e desarticular redes criminosas que operam na região amazônica.

O uso de tecnologia forense para rastrear a origem do ouro brasileiro está ajudando a Polícia Federal (PF) a combater o comércio ilegal do metal precioso, que representa até metade da produção do país, segundo dados oficiais. Em uma reportagem publicada pela Reuters, os jornalistas Ricardo Brito e Anthony Boadle detalharam como a operação “Alvo Ouro” utiliza métodos inovadores, como a análise de isótopos e espectroscopia de fluorescência, para identificar as características únicas do ouro extraído em diferentes regiões.

Uma das principais investigações em curso envolve Harley Sandoval, pastor evangélico e empresário do setor imobiliário e de mineração, acusado de exportar ilegalmente 294 quilos de ouro para os Estados Unidos, Dubai e Itália. “É impossível rastrear a origem do ouro depois de fundido”, declarou Sandoval à Reuters, negando as acusações. No entanto, a PF afirma ter provas de que o metal foi extraído de garimpos ilegais em reservas indígenas no Pará, em vez de uma jazida legal no Tocantins, como constava na documentação oficial.

O DNA do ouro: tecnologia revolucionária no combate à ilegalidade

A dificuldade histórica de rastrear o ouro, especialmente após sua fusão, está sendo superada com o uso de técnicas de ponta. Segundo Humberto Freire, diretor do Departamento de Meio Ambiente e Amazônia da PF, “a natureza marcou o ouro com isótopos, e podemos ler essas impressões digitais únicas”. A iniciativa inclui parcerias com universidades brasileiras e o uso de aceleradores de partículas em São Paulo, permitindo análises detalhadas das impurezas presentes no metal.

Desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o cargo, em 2023, as apreensões de ouro ilegal cresceram 38% em comparação com o ano anterior. Freire destacou que medidas como a emissão obrigatória de notas fiscais eletrônicas e maior monitoramento das transações também contribuíram para esse avanço. “Estimamos que cerca de 40% do ouro extraído na Amazônia seja ilegal”, afirmou.

Impacto ambiental e social: a herança do garimpo ilegal

O enfraquecimento dos controles ambientais durante o governo Jair Bolsonaro incentivou uma corrida do ouro sem precedentes na Amazônia. De acordo com imagens de satélite, existem hoje cerca de 80 mil garimpos clandestinos na floresta. A mineração ilegal não apenas devasta o meio ambiente, com a contaminação de rios por mercúrio, mas também ameaça comunidades indígenas. A invasão do território Yanomami, por exemplo, resultou em uma crise humanitária em 2022, marcada por violência e desnutrição entre os povos locais.

Mesmo com o envio de tropas e operações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a retomada de garimpos ilegais em 2023 demonstra a complexidade do problema. Além disso, grupos criminosos organizados, que controlam a logística e o comércio do ouro, continuam desafiando as autoridades.

Cooperação internacional e perspectivas futuras

A tecnologia desenvolvida no Brasil já desperta interesse de países vizinhos, como Colômbia e Guiana Francesa, bem como de grandes compradores internacionais de ouro, como Suíça e Reino Unido. A Suíça, responsável por 70% das importações de ouro do Brasil, declarou à Reuters que estuda implementar ferramentas de rastreabilidade e combate à falsificação em cooperação com outras nações.

Enquanto isso, pesquisadores e peritos brasileiros trabalham na criação de um banco de dados abrangente sobre a composição do ouro extraído em diferentes regiões do país. “Esperamos analisar as 30 mil amostras de ouro coletadas pelo Serviço Geológico do Brasil em poucos anos”, disse o perito Erich Moreira Lima, da PF.

Apesar dos avanços, a pressão de lobbies favoráveis ao garimpo informal no Congresso Nacional representa um obstáculo significativo. Propostas para legalizar a mineração clandestina estão em tramitação, indicando que a batalha contra o comércio ilegal de ouro está longe de terminar.

Fonte: brasil247

