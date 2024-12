Escrivão da Polícia Civil é amarrado após ameaçar funcionários de empresa em estrada no PA

Escrivão da PC amarrado em Itaituba — Foto: Divulgação/Redes Sociais

Caso ocorreu no km 45 da estrada Barreiras em Itaituba, sudoeste paraense.

Um escrivão da Polícia Civil foi amarrado seminu por funcionários terceirizados de uma concessionária de energia no Pará. O caso ocorreu no km 45 da estrada Barreiras, em Itaituba, no sudoeste do estado, na quinta-feira (12).

De acordo com a Equatorial Pará, o escrivão teria reagido de forma agressiva após o caminhão em que os trabalhadores estavam apresentar problemas na estrada e bloquear o trânsito.

Ninguém foi ferido e o nome dos envolvidos não foi confirmado pela Polícia.

Em nota, a Equatorial Pará informou que o caminhão é de empresa terceirizada que presta serviços à concessionária.

Ainda de acordo com a concessionária, o escrivão ameaçou a equipe e afirmou que buscaria uma arma.

A Polícia Civil apenas confirmou, em nota, que o escrivão está afastado do trabalho porque está de licença saúde.

A PC também informou que ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por ameaça e vias de fato, se comprometendo a ir à justiça prestar esclarecimentos. A instituição não detalhou se os funcionários serão investigados.

Já a concessionária disse que “a equipe, com o auxílio de populares presentes no local, conseguiu conter o indivíduo até que o risco fosse neutralizado” e que “a Polícia Militar foi chamada ao local para conduzir e controlar a situação”.

