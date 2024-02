Temporal derruba muros de casas, “arrasta” carros e alaga cidade no Mato Grosso; veja os estragos

Imagens feitas por moradores mostram alguns motoristas tentando trafegar pela enxurrada | Foto: Reprodução

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o município está com alerta laranja de perigo para chuvas intensas.

Um temporal registrado, neste domingo, em Sorriso (420 km de Cuiabá) alagou diversas casas, derrubou telhados e causou diversos estragos. Imagens feitas por moradores mostram alguns motoristas tentando trafegar pela enxurrada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, entre as ruas Caçador e Maués, o nível da água aumentou muito pela precipitação excessiva e passou de um metro de altura em algumas residências. Devido à pressão, duas casas tiveram os muros derrubados.

Vídeos divulgados nas páginas Nortão MT e Lá vem Sinop mostram o estragos das chuvas em diversos pontos da cidade. Em uma das imagens, é possível ver alguns veículos tentando transitar em meio à enxurrada na Avenida Oregon, no bairro Tropical.

Ainda segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o município está com alerta laranja de perigo para chuvas intensas, com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h. Além de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O Corpo de Bombeiros Militar realizou o desligando os padrões de energia e orientou a população. A Defesa Civil Municipal também foi acionada para prestar demais apoio as famílias.

Veja vídeos:

