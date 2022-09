Temporal em Moju derruba torre de transmissão e deixa Tailândia sem energia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649 .

A empresa informa que já está com equipes extras atuando para resolver a situação e reforça que não medirá esforços para normalizar o sistema o mais rápido possível. (Com informações de Israelly Nascimento).

A Equatorial Energia, empresa responsável pela distribuição no Pará, emitiu uma nota de esclarecimento, mas não deu previsão para a normalização do serviço.

Em uma rede social, o governador Helder Barbalho disse estar sabendo do problema e informou que está em contato com a concessionária de energia. Barbalho disse ainda que o sistema de segurança está em alerta nessas cidades.

