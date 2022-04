Dupla atira contra adolescente dentro de um carro de aplicativo; vítima foi baleada na cabeça

O motorista de aplicativo informou passava pela Rua Olga Prestes, em Parauapebas, quando dois homens, em uma motocicleta, se aproximaram do veículo e dispararam contra a vítima (Foto: Reprodução / Divulgação / Portal Pebão)

O caso aconteceu em Parauapebas, no sudeste paraense, e está sendo investigado pela 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil

Um adolescente de 16 anos foi baleado dentro de um carro de aplicativo no bairro Liberdade, em Parauapebas, no sudeste paraense. O crime aconteceu na última segunda-feira (11). O motorista conseguiu acionar uma guarnição que fazia ronda pelo local. (As informações são de Rayanne Bulhões).

O jovem foi atingido na cabeça e segue em estado grave no Hospital Municipal de Parauapebas. O caso foi atendido por agentes do 23º Batalhão de Polícia Militar do município. As informações são do Portal Pebão

Segundo o motorista, eles trafegavam pela Rua Olga Prestes quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram do veículo e dispararam contra a vítima, que estava no banco do passageiro.

Um dos suspeitos foi identificado e preso. Renan Soares Ribeiro, de 21 anos, foi apresentado na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e se recusou a informar a motivação do crime. O segundo envolvido conseguiu fugir.

Jornal Folha do Progresso em 13/04/2022

