TIM chega com 4G em Itaituba, Uruará e Muaná, no Pará

Líder na cobertura 4G no Brasil, a TIM está ampliando cada vez mais sua cobertura, chegando a mais três cidades do Pará. Com a novidade, clientes de Itaituba, Uruará e Muaná, poderão usufruir de melhores experiências de uso de dados móveis, como uma velocidade até cinco vezes mais rápida na navegação.

A cobertura da rede de quarta geração da TIM já contempla 73 cidades em todo o estado, sendo 53 na nova frequência de 700MHz, que tem maior alcance de cobertura e proporciona maior penetração em ambientes indoor, como no interior de residências, shoppings, ginásios e estacionamentos. Mas vale alertar que, para utilização da tecnologia 4G, é preciso estar com o aparelho smartphone compatível e realizar a troca do chip 3G pelo 4G.

Por:Três Comunicação

