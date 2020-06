TIM debate inclusão da comunidade LGBTI+ no mercado de trabalho

Mais da metade dos profissionais LGBTI+ não se sente confortável em expor sua orientação sexual ou identidade de gênero em seu emprego, 35% relatam ter sofrido preconceito no ambiente de trabalho e 66% acham que podem ser prejudicados em suas carreiras ao se assumirem. São dados de pesquisas promovidas pelo LinkedIn, Opinion Box e pela plataforma Glassdoor e que retratam os desafios desse público no mundo corporativo. A TIM promove, na próxima sexta (26), uma live para, justamente, debater como as empresas podem colaborar para mudar essa realidade.

Participam Reinaldo Bulgarelli, Secretário Geral do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+; Maite Schneider, transexual e fundadora da ONG TransEmpregos; Lucas Maia, jornalista e cientista político; e Consuelo Cruz, do grupo de afinidade Diáspora da Rede Globo. A mediação será do influenciador digital AD Júnior. É no canal da operadora no YouTube, a partir de 15h. A iniciativa faz parte da série de ações programadas pela companhia para celebrar o Dia do Orgulho LGBTI+ (28/06), mobilizando colaboradores e a sociedade em geral para o enfrentamento da discriminação e luta a favor da igualdade e respeito às diferenças dentro do ambiente de trabalho.

Para acesso ao canal da TIM clique aqui.

Por:Olívia de Almeida/Três Comunicação e Marketing

