Publicação: 0101/2020 – CEAUTO AUTO ELETRICA

MARCIO RICARDO ZOCHE EIRLI – CEAUTO AUTO ELETRICA, Inscrito no CNPJ: 27.249.963/0001-80, , localizada na Av. Orival Prazeres , nº 2920 , Sala – A , Bairro: Vista Alegre na cidade de Novo Progresso -PA, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a L.A.S ( LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA) n° 007/2020, através do processo n° 581/2020, para a sua Atividade. Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

You May Also Like