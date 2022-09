TJPA abre inscrições para casamento comunitário gratuito (Foto:Divulgação).

Casamento tem ação conjunta de cidadania para doação de sangue ao banco do Hemopa

O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) abre inscrição para a edição de novembro do Casamento Comunitário Humanizado, evento que vai encerrar a XVII Semana Nacional de Conciliação, no dia 11 de novembro.

Na edição deste ano, o casamento promove ação conjunta de cidadania, por meio da campanha ‘Amor e Doação’, para doação de sangue, com o propósito de contribuir com o aumento do estoque do banco de sangue da Fundação Hemopa. Qualquer pessoas pode fazer parte dessa corrente do bem, assim como os casais interessados, seus familiares e amigos.

Aos interessados em participar da doação de sangue para a campanha “Amor e Doação” pode procurar um dos postos de coleta de sangue da Fundação Hemopa, mediante apresentação do código 1302, no período de 17 a 25 de setembro, semana que antecede as inscrições on-line. Cada bolsa de sangue doada pode salvar até 4 vidas.

E para quem quer casar, serão disponibilizadas 80 vagas para casais que desejam regularizar sua união. As inscrições estão abertas de 26 a 28 de setembro e podem ser realizadas pela internet.

O Nupemec realizará o processo de habilitação ao casamento e a cerimônia de matrimônio de forma gratuita, em parceria com o Cartório do 2º Ofício de Registro Civil Guedes de Oliveira. (Com informações do g1 Pará — Belém).

