Funcionário da Equatorial é vítima de descarga elétrica durante instalação de poste, no Pará

Trabalhador em poste de energia elétrica (Foto ilustrativa/Canva)

Caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (14). O funcionário foi resgatado e está bem.

O funcionário de uma empresa terceirizada da Equatorial Pará levou uma descaraga elétrica, na manhã desta quarta-feira (14), no bairro da Marambaia, em Belém. Ele estava trabalhando na instalação de um poste quando sofreu o acidente.

O eletricista foi socorrido a tempo e está em condição estável. O endereço não foi confirmado pela empresa.

Por nota, a Equatorial Pará comunicou que “…lamenta o evento acidental que ocorreu nesta quarta-feira (14), no bairro da Marambaia, em Belém, com um eletricista de uma empresa parceira. O funcionário foi socorrido e encaminhado para atendimento médico e segundo informações médicas, o colaborador está com quadro estável e passa bem.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas e a empresa parceira está prestando toda a assistência ao colaborador”. (Com informações do O Liberal).

