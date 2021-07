Lula fala sobre denúncias contra Bolsonaro, impeachment e eleições 2022

Petista concedeu entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, onde abordou também temas relacionados ao Pará, como desenvolvimento sustentável e verticalização da produção (Foto:Tarso Sarraf)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou com exclusividade ao Grupo Liberal nesta sexta-feira (2). Na entrevista, concedida ao diretor de conteúdo Daniel Nardin, e à editora de opinião, Rita Soares, ele classificou como “lamentável” que nenhum dos 125 pedidos de impedimento que a Câmara já recebeu contra o presidente Jair Bolsobaro tenham sido “sequer avaliados”.

“Nunca vi ninguém tratar com tanto desrespeito o seu próprio povo”, disse, se referindo ao chefe do Poder Executivo Federal. O ex-presidente também comentou sobre eventuais alianças para 2022, o perfil do vice dos sonhos e rebateu críticas da oposição e de ex-aliados, como o ex-ministro dele Ciro Gomes (PDT). “Seria extraordinário pro Brasil que disputassem o Ciro e eu o segundo turno. Seria uma vitória da democracia esplendorosa, como era esplendorosa quando eu disputava com o Serra, com o Alckmin. Quem começou a atrapalhar isso foi o Aécio, na campanha contra a Dilma”, declarou, apesar de afirmar que ainda não é candidato.

A avaliação sobre a eleição do próximo ano foi uma resposta a declaração de Gomes, que afirmou, em entrevista ao site UOL, que o segundo turno das eleições presidenciais de 2022 seria disputado entre ele e Lula. Para o ex-governador do Ceará, Bolsonaro pode nem participar das eleições e, se participar, não deve chegar ao segundo turno.

Ao longo de uma hora de entrevista para o Grupo Liberal, Lula aproveitou ainda para refletir sobre a situação do Pará no cenário nacional em diversos momentos, especialmente quando o assunto é o desenvolvimento sustentável da Amazônia e a necessidade da verticalização das multinacionais instaladas na região.

A íntegra da entrevista será veiculada em OLiberal.com neste sábado (3), quando começa a circulação da versão impressa de domingo de O Liberal, que também irá publicar a íntegra da entrevista. Na segunda-feira, as rádios Liberal AM e FM irão transmitir a entrevista, a partir das 12 horas.

Por:O Liberal

