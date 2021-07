Grêmio perde para o Atlético-GO em casa, segue sem vencer e na lanterna do Brasileirão

O Grêmio segue sem vencer no Campeonato Brasileiro e somou uma nova derrota neste domingo. O tricolor recebeu o Atlético-GO, em Porto Alegre, e perdeu pelo placar mínimo de 1 a 0. O resultado mantém a equipe gaúcha na lanterna da competição.

Pressionado e na lanterna do campeonato, o Grêmio tinha a oportunidade de aproveitar o mando de campo e responder às críticas fazendo o dever de casa.

Apesar do ímpeto tricolor, foi o Dragão que causou a primeira emoção da noite – Marlon Freitas balançou a rede, mas viu o árbitro anular seu tento. Em seguida, Geromel parou em grande defesa de Fernando Miguel.

Apesar da superioridade, o Grêmio apresentou dificuldades para abrir o sistema defensivo do Atlético, que apostou no contra golpe e também exigiu boa atuação do goleiro Brenno.

Na volta do intervalo, as duas equipes trocaram finalizações, mas a efetividade ficou com os visitantes. Aos nove minutos, Dudu jogou pela linha de fundo e cruzou para Lucão anotar seu primeiro gol com a camisa atleticana.

Atrás no marcador, o Grêmio seguiu com a posse de bola e trabalhando no setor ofensivo. Ao perder a bola, o Dragão mostrava tranquilidade para trocar passes e colocar os donos da casa na roda, e assim foi até o apito final.

O Grêmio segue sem vencer e na lanterna do Brasileirão, com apenas dois pontos conquistados até aqui. O Dragão sobe na tabela e fica na sétima colocação, com 13 pontos.

Por:Gazeta Esportiva

