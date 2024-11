Mãe de criança vítima e mais 3 pessoas são presas por linchamento de acusado de estupro no Amazonas

Foto: Reprodução | As prisões foram realizadas na última quinta-feira (21), em Jutaí, após a análise de vídeos do linchamento gravados pela própria população, que auxiliaram na identificação dos envolvidos. O crime ocorreu em setembro, quando uma multidão invadiu a delegacia local, retirou o suspeito à força e o queimou vivo, segundo a delegada responsável pelo caso.

Quatro pessoas foram presas na última quinta-feira (21) sob suspeita de envolvimento no linchamento de um homem acusado de estuprar e matar uma criança de 1 ano e 6 meses em Jutaí, no interior do Amazonas. Entre os presos está a mãe da criança, de 19 anos, que teria incitado o ataque. O crime ocorreu em setembro, quando uma multidão invadiu a delegacia local, retirou o suspeito à força e o linchou até a morte.

LEIA TAMBÉM

Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), além da mãe, os outros detidos são Abraão Lopes Ferreira, 32; David Araújo Freitas, 23; e Mateus Soares Lopes, 25. O homem linchado, de 48 anos, havia se entregado à polícia após ser identificado como principal suspeito de abusar e matar a criança.

As prisões foram realizadas após a análise de vídeos do linchamento, gravados pela própria população, que ajudaram na identificação dos envolvidos, conforme informou a delegada Mariane Menezes, responsável pelo caso. Os detidos devem responder pelos crimes de dano, resistência e vilipêndio de cadáver.

O episódio aconteceu em 19 de setembro, quando uma multidão enfurecida cercou a delegacia de Jutaí e, utilizando rojões e coquetéis molotov, invadiu o prédio. O homem foi retirado à força, linchado e queimado ainda vivo, segundo informações da Polícia Militar.

A Polícia Civil, em nota, declarou que não conseguiu conter a revolta dos populares, mas segue investigando para identificar outros envolvidos no linchamento.

Fonte: Portal Giro Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/11/2024/11:06:34

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...