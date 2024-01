Funcionário da Amaggi sai para visitar cliente e desaparece em Mato Grosso

O veículo que a vítima estava tem rastreador, mas o equipamento enviou informações pela última vez às 14h36, ainda no dia do desaparecimento.

Um trabalhador de 40 anos desapareceu após sair da empresa onde trabalhava para visitar um cliente na região da linha do Boteco Azul, em Diamantino, a 229 km de Cuiabá, nessa segunda-feira (22). De acordo com a Polícia Civil, Ivan de Paula saiu do local em uma caminhonete branca com um adesivo verde e amarelo.

Em nota, a empresa AMAGGI, onde Ivan atua como comprador de cereais, informou que ele foi visto pela última vez por volta de 14h de segunda-feira.

O veículo que a vítima estava tem rastreador, mas o equipamento enviou informações pela última vez às 14h36, ainda no dia do desaparecimento.

“Lamentamos profundamente a situação e informamos também que estamos em contato e prestando todo apoio à família do colaborador”, diz trecho do comunicado.

A Polícia Civil investiga o caso, no entanto, ainda não há pistas sobre o paradeiro.

