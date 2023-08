Trabalhador é resgatado em condições análogas à escravidão após 4 anos no MT

Trabalhador foi encontrado em condições insalubres — Foto: MPT-MT – A vítima, de 55 anos, contou aos fiscais que nunca foi pago em dinheiro pelos serviços prestados, somente com “comida, sacolão, roupas velhas e moradia”.

Um homem de 55 anos foi resgatado em condições análogas à escravidão após quatro anos prestando serviços em um sítio usado para criação de gado, em Cáceres, a 225 km de Cuiabá. O resgate foi feito por auditores fiscais vinculados ao Ministério do Trabalho, na semana passada, mas o caso só foi divulgado nessa quinta-feira (3).

A vítima contou aos fiscais que durante os quatro anos nunca foi pago em dinheiro pelos serviços prestados, somente com “comida, sacolão, roupas velhas e moradia”, que era fornecido pelo dono da propriedade.

De acordo com a equipe de resgate, o homem foi encontrado morando em um local insalubre e estava em extrema condição de vulnerabilidade alimentar, já que o proprietário estava diminuindo a quantidade de alimentos nos últimos meses.

Ainda conforme a equipe, após o resgate, a vítima foi encaminhada à cidade para receber o pagamento das verbas rescisórias e o seguro-desemprego.

A coordenação da equipe apurou ainda que o empregador não apresentou nenhuma documentação solicitada e nem fez o pagamento ao trabalhador.

Ao final da ação, será elaborado um relatório que será encaminhado ao Ministério Público do Trabalho e à Defensoria Pública da União para que sejam adotadas as medidas judiciais cabíveis, inclusive para o pagamento das verbas trabalhistas, dano moral individual e coletivo.

O caso também será encaminhado ao Ministério Público Federal para investigação.

Fonte: G1MT/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/08/2023/05:25:27

