Trabalhador fica em estado grave após cair de prédio em construção, em Itaituba

(Foto: Reprodução) – Acidente ocorreu nesta sexta-feira (23). Segundo informações, a obra possui cerca de 9 metros de altura; Vítima foi encaminhada para o HRT.

Na manhã desta sexta-feira (23), por volta das 9h40, um grave acidente de trabalho ocorreu na Décima Quinta rua com travessa São José, no bairro Bela Vista, em Itaituba, sudoeste do Pará.

Segundo informações de testemunhas, um trabalhador, que ainda não foi identificado, perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura aproximada de 9 metros de um prédio em construção. A vítima sofreu uma forte pancada na região da cabeça e perdeu a consciência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros no local e encaminhou a vítima em estado grave para o Hospital Regional do Tapajós (HRT) para atendimento médico especializado.

Segundo os bombeiros, a vítima apresentava sinais de traumatismo craniano encefálico, parada cardiorrespiratória, dilatação das pupilas e estado de coma.

