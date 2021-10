Trabalhador morre ao ser atingido por árvore durante trabalho em sitio no interior de Novo Progresso

(Foto:Arte Jornal Folha do Progresso ) – Acidente ocorreu nessa quinta-feira 7 de outubro de 2021 no Assentamento Santa Julia, zona rural do município de Novo Progresso.

O trabalhador rural Jesse Mendes dos Santos, de 26 anos, natural de Anapú, morreu nesta quinta-feira (07) ao ser atingindo por uma árvore durante um serviço de limpeza em divisa de sitio.

O acidente aconteceu no quilômetro 75 da vicinal Santa Julia,na zona rural do município de Novo Progresso.

Conforme informação Jesse estava limpado uma divisa do sito Cana Verde, no assentamento Santa Julia, ao cortar uma arvore ela partiu ao meio e atingiu o trabalhador. O acidente aconteceu por volta das 8h00mn desta quinta-feira 7 de outubro. O trabalhador rural devido a gravidade dos ferimentos morreu no local.

O Corpo do trabalhador foi transladado para Anapú,onde reside os familiares. O Sepultamento aconteceu na noite desta sexta-feira 8 de outubro no cemitério municipal de Anapú.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...