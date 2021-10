Candidata do PT à prefeita de Curralinho, no Marajó, é assassinada em Belém — Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

Caso ‘Leila Arruda’: acusado de matar ex-candidata à prefeitura de Curralinho é condenado a 25 anos de prisão

Réu, Boaventura Dias de Lima, foi condenado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil com agravante de feminicídio.

O acusado de matar a facadas a pedagoga Leila Arruda, ex-candidata à prefeitura de Curralinho, no Marajó, foi condenado na tarde desta sexta-feira (8) a 25 anos de prisão em regime inicial fechado.

O júri, formado por quatro mulheres e dois homens, reconheceu que Boaventura Dias de Lima foi o autor homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a vitima de se defender. O crime foi caracterizado como feminicídio, fator agravante da pena.

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020, 89,9% das vítimas de feminicídio no Brasil, assim como Leila, tiveram como algozes os companheiros ou ex-companheiros. Segundo relato do irmão da vítima, a pedagoga sempre procurou estudar, o que desagradava o réu. Leila foi assassinada na porta de casa, no bairro do Tenoné, em Belém.

Segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), a decisão acatou a acusação sustentada pelo promotor de justiça Samir Tadeu Dahas Jorge.

Protestos

O julgamento da ex-candidata foi marcado por manifestações de familiares e amigos, que protestaram em frente ao Fórum Criminal de Belém, nesta sexta (8). Uma caravana vinda do Marajó acompanhou o júri.

O protesto foi organizado por manifestantes do Movimento Filhas de Leila, da Frente Feminista do Pará e do grupo Levante contra o Feminicídio, que pediam por justiça na decisão sobre o caso.

Entenda o caso

Leila Arruda, candidata do PT à Prefeitura de Curralinho, no arquipélago do Marajó, foi assassinada a facadas e pauladas na tarde do dia 19 de novembro em Belém.

Segundo familiares, ela foi vítima de feminicídio e assassinada na porta de casa, no bairro do Tenoné. Ainda de acordo com os familiares, o suposto autor do crime é o ex-marido, de quem ela estava separada há três anos e sofria com perseguições.

Leila Arruda tinha 49 anos e foi fundadora e militante do Movimento de Mulheres Empreendedoras da Amazônia (Moema), filiou-se ao PT em Curralinho aos 20 anos e era formada em pedagogia.

Em nota, o PT do Pará lamentou a morte, disse que ela era militante e confirmou que ela teria sido assassinada pelo ex-marido. A nota também anunciou “indignação por este crime brutal que tirou a vida de mais uma mulher no estado e reitera que é inadmissível que as mulheres sejam reféns da violência provocada pelo machismo enraizado na sociedade”.

À noite no mesmo dia do crime, Boaventura Dias de Lima foi preso em Belém. À época, a Polícia Civil informou que ele foi localizado no bairro do Tenoné, e foi conduzido para a Divisão de Homicídios, onde prestou depoimento. Em seguida, foi encaminhado para o sistema penal.

Dias depois da prisão, a Justiça do Pará converteu a prisão em flagrante para prisão preventiva. A decisão da juíza Cláudia Favacho foi homologada em audiência de custódia no dia 23 de novembro.

Boaventura de Lima foi, então, enquadrado pelo crime de feminicídio qualificado por motivo fútil, por meio cruel, com recurso que dificultou a defesa da vítima, com prisão em flagrante.

Caso gerou manifestações em Belém.

Por g1 Pará — Belém

08/10/2021 18h08

