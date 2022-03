Motoqueiro infrator é detido em Novo Progresso

Moto foi apreendida e levada para o pátio do Ditranp (Foto: Divulgação Ditranp)

Ele foi flagrado e detido pelos Agentes de Trânsito ( Ditranp) de Novo Progresso.

Um jovem de 19 anos foi detido por volta das 14h20min, desta sexta-feira, 4 de março de 2022, após ser flagrado empinando – levantando o pneu dianteiro – em uma motocicleta Honda Fan 160 de cor vermelha, veículo sem placa com descarga barulhenta.

Os Agentes de trânsito fizeram o acompanhamento e deram ordem de parada ao motoqueiro, que se evadiu em fuga pela rodovia BR 163.

Conforme o Ditranp,o motociclista Rafael de 19 anos, identificado com a mesmas características do veículo que é reincidente, na prática de manobras perigosas foi feito o acompanhamento tático do mesmo que desobedeceu às várias ordens para parar o veículo. O condutor percorreu diversas ruas do município até adentrar no perímetro urbano da Rodovia BR-163 quando foi interceptado com segurança preservando a sua integridade física e do veículo.

O rapaz não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O rapaz informou aos agentes de trânsito que a motocicleta pertence ha um cliente da oficina o qual trabalha.

O veículo foi removido ao pátio do DITRANP para regularização e o condutor liberado.

Por: Jornal Folha do Progresso em 05/03/2022/07:37:57

