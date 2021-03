Trabalhador morre após desabamento em mina da Serabi, em Itaituba

(Vista aérea da Mina Palito, da Serabi Gold/Foto:Reprodução) – Um funcionário da mineradora Serabi Gold, identificado como Eudes Alcides Morales Toribio, de 37 anos, morreu na noite desta segunda-feira (8), quando trabalhava na Mina Palito, em Itaituba.

Segundo informações, o marteleiro foi atingido por parte de um material da mina que cedeu. O funcionário chegou a ser socorrido, porém infelizmente o mesmo veio a óbito.

A Serabi Gold informou, por meio de nota, que comunicou o fato às autoridades imediatamente após o acidente.

A empresa informou, ainda, que ” está comprometida na assistência aos familiares” da vítima e diz que ” todas as providências necessárias estão sendo tomadas”. A Serabi também garante as causas do acidente serão investigadas com a colaboração da empresa.

Veja a nota da Serabi Gold:

A Serabi Mineração lamenta informar o falecimento, na noite desta segunda-feira, 08, do funcionário Eudes Alcides Morales Toribio, 37 anos, marteleteiro, alocado na mina de ouro subterrânea Palito, em Itaituba (PA).

O acidente ocorreu durante o exercício de suas funções laborais, tendo a Serabi prestado imediato socorro ao colaborador, porém infelizmente o mesmo veio a óbito.

A Serabi já informou as autoridades e está comprometida na assistência aos familiares e todas as providências necessárias estão sendo tomadas. As causas do acidente serão investigadas com a colaboração da empresa.

Reiteramos nosso compromisso com a segurança e preservação da vida de nossos funcionários.

Com informações Portal Giro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...