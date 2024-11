Homem que matou a filha de 15 anos e feriu a ex-esposa e os ex-sogros é morto em confronto com a polícia Militar; no MT

Foto: Reprodução | O procurado Vanderley Evaristo da Silva,44, morreu em confronto com policiais militares na madrugada deste sábado (30). Ele estava escondido em uma propriedade rural de Figueirópolis d’Oeste após matar a própria filha Talita Evaristo da Silva,15, e ferir outros 3 familiares.

Segundo informações da Polícia Militar, logo após receber informações sobre a tentativa de chacina, os agentes estavam em rondas para localizar o acusado. Durante buscas, a equipe foi informada que o homem estaria escondido em uma propriedade rural de Figueirópolis.

A equipe foi ao local e encontrou o criminoso dormindo fora da sede, em um choco de alimentação para animais. Durante abordagem, foi constatado que ele estava armado e logo atirou contra a equipe, que o baleou. Ele foi levado para atendimento médico, mas não resistiu.

Com ele estava uma pistola de calibre .9mm, uma faca e materiais para acampamento.

O caso

Na noite de quinta-feira (27), o homem foi ao sítio da ex-mulher, com o intuito de discutir a relação, mandou ela e as duas filhas entrarem, trancou a porta e em seguida a esfaqueou e matou a filha Thalita, a outra adolescente conseguiu fugir pela janela.

Em seguida, ele foi até a casa dos ex-sogros, que fica no mesmo terreno, e esfaqueou o casal no pescoço.

Ele fugiu em uma moto e logo depois mandou um áudio para o ex- cunhado comunicando o crime.

“O Rodrigo, boa noite, tudo bem? Vocês querem a herança, agora a herança tá lá para vocês. Só para te avisar que eu matei seu pai, matei a dona Ana, matei a Lucélia e matei a Thalita. Matei 4, vai lá, manda socorrer lá, só faltou você para eu matar também, vê se tem algum vivo ainda e minha vida já foi para o inferno, tchau”, relatou.

O estado de saúde dos outros 3 feridos não foi informado e o crime segue sob apuração da Polícia Civil.

